Meksika'dan Trump'a: Sınır duvarının parasını ödemeyeceğiz

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-Meksika sınırına örülmesini planladığı duvarın maliyetini karşılamak için hiçbir ödeme yapmayacaklarını açıkladı.

Trump'ın seçim kampanyası boyunca sözünü verdiği duvarın inşasına başlanması için kararname yayınlaması üzerine bir açıklama yapan Nieto, duvar inşa planına eleştirisini yineledi ve "Meksika duvarlara inanmıyor" dedi.

Bununla birlikte Nieto, 31 Ocak'ta ABD'ye yapacağı ve Trump'la görüşeceği ziyareti iptal edeceğine veya erteleyeceğine dair bir açıklama yapmadı.

Meksikalılar siyasi konularda kendi içlerinde bölünmüş olsa da herkes ABD sınırına duvar yapılmaması gerektiği üzerine ülkede neredeyse tam bir fikir birliği var.

Sınırın Meksika tarafından bakıldığında bu duvar, sınırın iki tarafına yayılmış aileleri bölecek, insanların mevsimlik işçi olarak ABD'ye gitmesinin önüne geçecek bir duvar - üstelik mevsimlik işçiliğin ABD ekonomisine de katkısı olduğunu söylüyorlar.

Bazıları daha da ileri giderek duvarın ırkçı ve yabancı düşmanı bir politika olduğunu öne sürüyor.

Ne olursa olsun ülkenin başkanından fabrika işçilerine kadar herkes, Meksika'nın istemedikleri ve karşı çıktıkları bir duvarın parasını ödemeyeceği konusunda hemfikir - ne şimdi, ne de duvar tamamlandıktan sonra.

Fakat bu, herkesin ABD'ye göç konusunda bir değişim olmasına karşı çıktığı anlamına gelmiyor.

Ülkedeki pek çok kişi, yurttaşlarının Arizona çölü gibi tehlikeli bölgelerden ABD'ye geçmeye çalışırken aldıkları risklerin farkında.

Bu yüzden kuzeydeki komşularıyla aralarında bir duvar görmeyi değil, ABD'nin geçici çalışma vizeleri vermesini ve kapsamlı bir göç reformunu hayata geçirmesini görmek istiyorlar.

Trump: Müzakerelere başlayacağız

ABC televizyonuna konuşan Trump ise Meksika'nın 'kesinlikle' duvarın maliyetinin tamamını ödeyeceğini söyledi:

"Müzakerelere kısa bir süre içinde başlayacağız. Maliyetini de - bir şekilde - Meksika'dan geri alacağız. Bir şekilde olacak, belki de karmaşık bir şekilde".

Nieto'ya destek düşüyor

Meksika'da televizyon ekranlarından ulusa sesleniş konuşması yapan Nieto ise plana şu sözlerle tepki gösterdi:

"Defalarca söyledim; Meksika hiçbir duvar için ödeme yapmayacak.

"ABD'nin sınırda bir duvar inşasına devam etme kararını esefle karışılıyorum ve kınıyorum. Bu, yıllardır bizi birleştirmek yerine bölüyor."

Nieto, Eylül ayında Mexico City'de Trump'la görüşmüş ve bu görüşme Meksika kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Kamuoyu araştırmaları Nieto'ya verilen desteğin düştüğünü gösteriyor.

Maliyetinin 25 milyar dolara kadar çıkabileceği söylenen duvarın finansmanı için Kongre'nin onayı gerekiyor.