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Dünya

MEKSİKA'DAKİ GRİZU PATLAMASI SAN JUAN DE SABINAS (A.A) 

04 Mayıs 2011 11:22

-MEKSİKA'DAKİ GRİZU PATLAMASI SAN JUAN DE SABINAS (A.A) - 04.05.2011 - Meksika'nın Coahuila eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında 3 kişinin öldüğü bildirildi. Bir süre önce açılan küçük ölçekli San Juan de Sabinas madeninde 11 kişinin de mahsur kaldığı belirtildi. Madencilerin patlama esnasında 60 metre derinde olduğu kaydedildi. Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon, halka madenciler için dua etmeleri çağrısında bulundu, ancak yetkililer patlamanın büyüklüğü göz önüne alındığında madencilerin sağ kalma ihtimalinin çok düşük olduğunu ifade ediyor.

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