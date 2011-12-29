

T24 -

Meksika'da yoksulluk giderek artıyor





ABD yanında cennet kalır





Kaybolan yıllar





Meksika’da Temmuz ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde uyuşturucu kartellerinin neden olduğu şiddet ve giderek artan yoksulluk, halkı öfkelendiriyor.Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Meksika, 74 milyar dolarlık servetiyle Forbes dergisinin en zengin insanlar listesinde birinci sırada bulunan Carlos Slim’in vatanı. Serveti Meksika’nın GSİYH’nın yüzde 6.6’sına denk gelen Slim, zengin ile yoksul arasındaki boşluğun en büyük sembolü.Forbes dergisinin 2011 yılı en zengin insanlar listesinin birincisi Carlos Slim. Bozuk vergi sistemi, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve eğitim sistemindeki yetersizlik, zaten iş bulmakta zorlanan Meksika halkını giderek yoksullaştırıyor.Başkent Mexico City’de hayatını sakız ve sigara satarak kazanan Marcial Maya, günde ortalama 5.80 dolar kazanıyor. Bu hesapla, Maya’nın dolar milyarderi Slim’in servetine ulaşması için bir gün bile izin yapmadan 35 milyon yıl çalışması gerekiyor.37 yaşındaki Maya, “altı çocuğunu da okutmak istediğini ancak maddi zorluklar yüzünden çocukları okuldan almak zorunda kaldığını” belirtti.Yıllık büyüme oranı 2003’ten bu yana sadece yüzde 2.2 olan Meksika’da, halkın yarısı yoksulluk sınırının altında yaşıyor.113 milyon nüfuslu ülkede, 2006 ile 2010 yılları arasında, ayda sadece 150 dolarla geçinmek zorunda kalan insan sayısı 45,5 milyondan 58 milyona fırladı.Meksika’nın en zengin yüzde 10’luk kesimi, halkın geride kalan kısmından ortalama 27 kat daha fazla para kazanıyor. ABD’de ise bu oran 14 kat civarında.Meksika’da başta kırsal kesimde olmak üzere, fakir ailelerle ilgilenen Oportunidades sosyal yardım programının kapsamına alınan aile sayısı, 2003’ten bu yana ikiye katlandı.Bugün 5.8 milyon ailenin devlet yardımıyla geçindiği Meksika’da sosyal yardımlara ayrılan bütçe GSYİH’nın yüzde 11.2’si. Brezilya’da ise bu oran yüzde 27.Koltuğunu seçimlerde kaybetmesi kesin görünen Calderon, yıllardan beri halkını yoksulluktan kurtarmaya çalışırken, Brezilya eski lideri Lula da Silva döneminde, 40 milyon vatandaşın geliri yoksulluk sınırının üzerine çıktı.