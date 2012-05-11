T24 LogoT24 Logo
Dünya

Meksika'da yanardağın alarmı

Meksika 'nın dördüncü büyük kenti Puebla'daki havaalanı, Popocatepetl Yanardağı'nın havaya püskürttüğü küller nedeniyle uçuşa kapatıldı

11 Mayıs 2012 19:57

Meksika'daki Popocatepetl yanardağının hareketlenmesiyle, Puebla Havaalanı uçuşlara kapatıldı.

Meksika 'nın dördüncü büyük kenti Puebla'daki havaalanı, Popocatepetl Yanardağı'nın havaya püskürttüğü küller nedeniyle uçuşa kapatıldı. Yetkililer, 5450 metre yüksekliğindeki volkandan püsküren küller yüzünden 30 kilometre uzaktaki havaalanından yapılacak uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

Ulusal Afet Önleme Merkezi, nisan ayında yanardağdaki faaliyetin artması üzerine alarm seviyesini 5'e yükseltmişti.

ETİKETLER

Meksikayanardağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24