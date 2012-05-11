Meksika'da yanardağın alarmı

Meksika'daki Popocatepetl yanardağının hareketlenmesiyle, Puebla Havaalanı uçuşlara kapatıldı.
Meksika 'nın dördüncü büyük kenti Puebla'daki havaalanı, Popocatepetl Yanardağı'nın havaya püskürttüğü küller nedeniyle uçuşa kapatıldı. Yetkililer, 5450 metre yüksekliğindeki volkandan püsküren küller yüzünden 30 kilometre uzaktaki havaalanından yapılacak uçuşların iptal edildiğini açıkladı.
Ulusal Afet Önleme Merkezi, nisan ayında yanardağdaki faaliyetin artması üzerine alarm seviyesini 5'e yükseltmişti.