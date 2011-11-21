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Dünya

Meksika'da yanardağ faaliyete geçti MEKSİKO (A.A)

21 Kasım 2011 01:09

-Meksika'da yanardağ faaliyete geçti MEKSİKO (A.A) - 20.11.2011 - Meksika'da Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti.   Ulusal Afet Önleme Merkezi, başkent Meksiko'nun 65 kilometre güneydoğusundaki yanardağın 5 kilometre yüksekliğe kadar duman ve kül püskürttüğünü açıkladı.  5,450 metre yüksekliğindeki yanardağda Cuma gününden bu yana bir dizi sarsıntı meydana geldi.   Yanardağın, çevresindeki yerleşim birimleri için herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtildi.   Yanardağ, 1994 yılından bu yana aralıklı olarak patlamalar meydana geliyor.

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