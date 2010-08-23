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Dünya

MEKSİKA'DA UYUŞTURUCU ŞİDDETİ MEKSİKO (A.A)

23 Ağustos 2010 14:26

-MEKSİKA'DA UYUŞTURUCU ŞİDDETİ MEKSİKO (A.A) - 23.08.2010 - Meksika'da, bir köprüden sallandırılmış, başları ve uzuvları kesik 4 ceset bulundu. Cesetlerin, başkent Meksiko'ya bir saat uzaklıktaki Cuernavaca'nın zengin bir bölgesindeki köprüde, ayaklarından başaşağı asılmış olarak dün sabah bulunduğu bildirildi. Tümü erkek olan kurbanların kafalarının yanı sıra cinsel organlarının ve işaret parmaklarının da kesilmiş olduğu belirtildi. Kesik organların yakındaki bir yerde üzerlerine iliştirilmiş, "Hain Edgar Valdes'e yardım eden herkesin başına aynısı gelebilir" yazısı bulundu. Notun, Güney Pasifik Kartelinin baş harflerinden oluşan C.P.S. harfleriyle imzalandığı belirtildi. Valdes bir uyuşturucu şebekesinin patronu, C.P.S. de görece yeni bir uyuşturucu çetesi.

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