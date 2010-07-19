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Dünya

MEKSİKA'DA UYUŞTURUCU SAVAŞI: 17 ÖLÜ  MEKSİKA (A.A)

19 Temmuz 2010 01:37

-MEKSİKA'DA UYUŞTURUCU SAVAŞI: 17 ÖLÜ  MEKSİKA (A.A) - 18.07.2010 - Meksika'da Devlet Başkanı Felipe Calderon'un uyuşturucu çetelerine savaş ilan etmesinden sonra artan uyuşturucu terörü bugün de 17 can aldı.  Bugün bir villada verilen partiyi basan 5 arazi aracındaki silahlı kişiler, yaylım ateşi açarak 17 kişiyi öldürdü, 18 kişiyi yaraladı. Başkent Meksika'da emniyet müdürlüğünün bildirdiğine göre, Coahuila eyaletinde Torreon ilinde villa bahçesindeki partiyi basan silahlı kişiler katliam yaptı ve hiçbir iz bırakmadan kaçtı.

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