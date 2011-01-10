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Dünya

MEKSİKA'DA UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE: 47 ÖLÜ MEKSİKO (A.A)

10 Ocak 2011 10:02

-MEKSİKA'DA UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE: 47 ÖLÜ MEKSİKO (A.A) - 10.01.2011 - Meksika'da uyuşturucu kaçakçılığını önleme çalışmaları sırasında çıkan çatışmalarda 47 kişi öldü. Sadece Pasifik kıyısındaki Acapulco'da 27 cinayet işlendiği, öldürülenlerden sadece 7'sinin kimliğinin belirlendiği, bunların arasında 17 yaşında 2 kişi bulunduğu bildirildi. Karteller arasındaki çatışmalarda geçen yıl 30 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. 2006 sonunda seçilen Devlet Başkanı Felipe Calderon, ülke genelinde 50 bin askerle kartellerle mücadele ediyor.

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