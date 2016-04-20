Meksika'da üstsüz selfie çeken kadın polis açığa alındı

Meksika'nın ABD sınırındaki suç ve uyuşturucu trafiğinin yoğun olduğu Escobedo kasabasında bir kadın polis devriye aracı içinde, otomatik tüfeğini yanına alarak üstsüz selfie çekti. Selfie’yi internette paylaşmasının ardından görevden alınan kadın polis 'ahlak dışı bulduğunu' söylediği fotoğraf için kamuoyundan özür diledi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Nidia Garcia adlı iki çocuk annesi polis memuru, güneşli bir günde ABD'nin Teksas sınırına iki saat mesafedeki Monterrey yolunda devriye gezerken aracını kenara çekip üniformasının üst kısmını çıkararak selfie çekti.

Fotoğraf bir internet paylaşım sitesinde yayımlanınca tepki çekti. Meksika İçişleri Bakanlığı görev başında üstsüz fotoğraf çeken kadın polisi açığa alarak hakkında soruşturma başlattı.

Polis memuru Nidia Garcia ise, üzerine kendisinin de ahlak dışı bulduğunu söylediği fotoğraf için kamuoyundan özür diledi.