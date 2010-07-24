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Dünya

MEKSİKA'DA TOPLU MEZAR ANKARA (A.A)

24 Temmuz 2010 10:30

-MEKSİKA'DA TOPLU MEZAR  ANKARA (A.A) - 24.07.2010 - Meksika'nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinde toplu mezar ortaya çıkarıldı. Askerlerin bir ihbar üzerine kazdığı bölgede en az 21 kişinin cesedin bulunduğu belirtildi. Bir futbol sahası büyüklüğündeki alana gömülen kurbanların işkence görmüş olduğu, alanda yeni cesetler olabileceği kaydedildi.  Rakip uyuşturucu çeteleri arasındaki kanlı çatışmaların merkezi olan Nuevo Leon'da geçen haftalarda iki toplu mezar daha bulunmuştu. Sınırdaki eyalette son 3 yılda 200 kişinin kaybolduğu bildiriliyor.

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