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Dünya

Meksika'da tıbbi amaçlı esrar üretiminin önü açıldı

Yasa tasarısı parlamentoda, 11 çekimser ve 7 ret oyuna karşı 374 oyla kabul edildi

29 Nisan 2017 21:53

Meksika'da parlamentonun alt kanadı, esrarın tıbbi amaçlar için üretilmesine onay veren yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.

Uyuşturucu maddeler arasında yer alan esrarın tıbbi ve bilimsel amaçlı üretilmesine izin veren yasa tasarısı parlamentoda, 11 çekimser ve 7 ret oyuna karşı 374 oyla kabul edildi.

Yetkililer, esrar ve türevlerinin tıbbi amaçlı kullanımına ilişkin kamu politikalarını düzenleyen yasa tasarısının, bu bitkinin içilmesine izin vermediğini açıkladı. Tasarıda, aynı zamanda, tıbbi ve bilimsel amaçlı esrar yetiştirilmesine izin verilmesi de öngörülüyor.

Yasa tasarısı, Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun imzasıyla kanunlaşacak.

Meksika hükümeti geçen yıldan itibaren, bazı hastaların tıbbi marihuana ürünleri ithal etmesine izin vermeye başlamıştı.

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