-MEKSİKA'DA SİLAHLI ÇATIŞMA: 18 ÖLÜ MEKSİKO (A.A) - 15.02.2011 - Meksika'nın kuzeyindeki Tamaulipas eyaletinde bulunan Padilla kasabasında meydana gelen bir dizi çatışma sonucu, ilk belirlemelere göre 18 kişinin öldüğü bildirildi. Reforma adlı ulusal gazete tarafından kimliği belirsiz polis kaynaklarına dayandırılarak yayımlanan ama resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmayan habere göre, çatışmalar, çok sayıda silahlı kişinin bir otobüse ateş açmasından sonra meydana geldi. Meksika ulusal haber ajansı Notimex ise, hiçbir kaynak belirtmeden haberi doğruladı. Meksika Cumhuriyet savcılığı yetkilileri AFP'ye yaptığı açıklamada, konu hakkında bir soruşturmanın yürütüldüğünü belirtti. ABD sınırındaki Tamaulipas eyaleti, bir yıldan fazla bir süreden beri Meksikalı uyuşturucu kartellerinin kanlı savaşına sahne oluyor. Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon, dört yıl önce uyuşturucu kartellerine karşı başlattığı savaşta 40 bin askeri devreye soktu. Uyuşturucu kartellerinin savaşı, 4 yılda 35 bin kişinin hayatına mal oldu.