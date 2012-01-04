-Meksika'da radyo istasyonları öğrencilerin elinde ACAPULCO (A.A) - 04.01.2012 - Meksika'nın Guerrero eyaletinde, eyalet valisi Angel Aguirre'nin istifasını isteyen yaklaşık 50 kolej öğrencisi, 5 radyo istasyonunu ele geçirdi. Guerrero eyaleti sözcüsü Arturo Martinez, silahsız maskeli öğrencilerin radyo kanallarına baskın yaparak, 40 dakikalık bir mesaj yayımladıklarını belirtti. Martinez, öğrencilerin ayrıca 12 Aralık'taki protestolarda 2 arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatılmasını istediklerini söyledi. Öğrenciler, Pasifik kıyısındaki Acapulco'ya giden karayolunu, okullarına daha çok bütçe ayrılması talebiyle kapatmış, polisle çatışma çıkmıştı.