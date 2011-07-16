T24 LogoT24 Logo
Dünya

MEKSİKA'DA POLİSE PUSU: 12 ÖLÜ  CULIACAN (A.A)

16 Temmuz 2011 12:24

-MEKSİKA'DA POLİSE PUSU: 12 ÖLÜ  CULIACAN (A.A) - 16.07.2011 - Meksika'da, organize suç örgütlerine karşı çalışma yürüttükleri Los Mochis kentinden dönmekte olan polisler silahlı bir grupça pusuya düşürüldü. Polislerin ilk belirlemelere göre 12'si öldü.   Ülkenin batısındaki Sinaloa eyaletinde otoban üzerine sahte bir kontrol noktası kuran silahlı grup, polisleri çapraz ateşe tuttu. Saldırıda, yoldan geçmekte olan bir araçtaki bir kişi de öldü.  Polislerin, okyanus kıyısındaki Los Mochis kentinden dönmekte oldukları açıklandı. Grubun burada, işadamlarına saldırıların durdurulmasını amaçlayan "Güvenli Ticaret" programının başlatılması çalışmalarına katıldıkları bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24