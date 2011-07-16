-MEKSİKA'DA POLİSE PUSU: 12 ÖLÜ CULIACAN (A.A) - 16.07.2011 - Meksika'da, organize suç örgütlerine karşı çalışma yürüttükleri Los Mochis kentinden dönmekte olan polisler silahlı bir grupça pusuya düşürüldü. Polislerin ilk belirlemelere göre 12'si öldü. Ülkenin batısındaki Sinaloa eyaletinde otoban üzerine sahte bir kontrol noktası kuran silahlı grup, polisleri çapraz ateşe tuttu. Saldırıda, yoldan geçmekte olan bir araçtaki bir kişi de öldü. Polislerin, okyanus kıyısındaki Los Mochis kentinden dönmekte oldukları açıklandı. Grubun burada, işadamlarına saldırıların durdurulmasını amaçlayan "Güvenli Ticaret" programının başlatılması çalışmalarına katıldıkları bildirildi.