-Meksika'da mahkumlar kavga etti: 31 ölü CIUDAD VICTORIA (A.A) - 05.01.2012 - Meksika'nın kuzeyinde bir uyuşturucu kartelinin faaliyet gösterdiği Tamaulipas eyaletindeki bir cezaevinde mahkumlar arasında çıkan kavgada, 31 kişi öldü. Yetkililer, Körfez kıyısında bulunan Altamira kentindeki cezaevinde çıkan kavgada 13 mahkumun da yaralandığını belirtti. Bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavganın bir grup mahkumun, kendileri için yasaklı olan bir bölüme girerek, o kısımdaki mahkumlara saldırmasıyla başladığı kaydedildi. Yerel basın, kavganın, rakip Körfez ve Zetas uyuşturucu kartelleri üyeleri arasında çıktığını duyurdu ancak yetkililer haberleri doğrulamaktan kaçındı. Güvenlik güçlerinin cezaevinde denetimi sağladığı bildirildi. Eyalet, iki uyuşturucu karteli arasındaki çatışmalara sıkça sahne oluyor.