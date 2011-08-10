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Dünya

MEKSİKA'DA KISMI YÜZ NAKLİ YAPILDI MONTERREY (A.A)

10 Ağustos 2011 13:22

-MEKSİKA'DA KISMI YÜZ NAKLİ YAPILDI MONTERREY (A.A) - 10.08.2011 - Meksika'da ilk kez, pitbull cinsi bir köpeğin saldırısında yaralanan bir çocuğun yüzünün bir kısmına başarılı geçen ameliyatla nakil yapıldı. Nuevo Leon eyaleti sosyal güvenlik enstitüsü sözcüsü, ülkenin kuzeyindeki Monterrey'de cerrahların yaptığı bu ameliyattan dolayı gurur duyduklarını ve Raul Carriquez'in iyileşmesinden dolayı da çok mutlu olduklarını belirtti. Cerrahların, altı saatten fazla süren ameliyatla üst dudağın en az yüzde 90'ını, alt dudağın yüzde 60'ını ve sol yanağın yüzde 50'sini yeniden oluşturduğu kaydedildi. Bir sonraki aşamanın, çocuğun duyarlılığını ve yüzünü hareket ettirme kapasitesini yeniden kazanması için alıştırmalar yapmak olacağı belirtildi.

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