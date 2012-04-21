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Dünya

Meksika'da katliam gibi kaza: 43 ölü

Meksika'da bir kargo kamyonunun romörkü karşıdan gelen otobüse çarptı

21 Nisan 2012 11:37

Meksika’nın Veracruz eyaletinde, bir kargo kamyonunun taşıdığı römork, kamyondan ayrılarak yoldan geçmekte olan bir yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada en az 43 kişi hayatını kaybetti.

Veracruz valiliği sözcüsü Gina Domingez, kazada yedisi çocuk olmak üzere 27 kişinin de yaralandığını belirtti. Yerel haber kanallarından biri, yolcu otobüsünün en fazla 60 kişi kapasiteli olmasına rağmen 70 kişi taşıdığı bilgisini verdi.

Domingez, kazada hayatını kaybedenlerin çoğunun, Coatzacoalcos kentinden kuzeydeki Coahuila eyaletine gitmekte olan işçilerden oluştuğunu ifade etti. Kaza, Veracruz’un kuzeyindeki Alamo kentinin yakınındaki kıvrımlı ana yolda meydana geldi.

Römork’u taşıyan kamyonun şoförü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Veracruz Valisi Javier Duarte, kazada yaralananları hastanede ziyaret etti.

Meksika’nın en yoğun nüfuslu üçüncü eyaleti olan ve ABD’yle sınır paylaşan Veracruz’da, binlerce göçmen, fabrika ve tarım işçisi olarak çalışıyor.

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