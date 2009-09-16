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Dünya

Meksika'da kanlı gece: 24 ölü

Öncek gün Meksika da meydana gelen şiddet olaylarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

16 Eylül 2009 03:00

Öncek gün Meksika'da meydana gelen şiddet olaylarınad 24 kişi yaşamını yitirdi.

Polis önceki gün San Diego sınırındaki Tijuana kentinde yanan bir aracın içinde 2'si bagajda, 6 kişinin cesedini buldu.

Guetemala sınırındaki bir kasabada ise uyuşturucu kaçakçısı olduğu tahmin edilen 8 kişinin kurşunlanmış cansız bedenleri bulunduğu açıklandı.

Bu arada Ciudad Juarez kentinde dün akşam silahlı kişilerin bir oto yıkamacıda 5 kişiyi öldürdüğü, bu olaydan hemen sonra silahlı çetenin, bir kamyonetin içindeki 5 kişinin yaşamlarına son verdiğini kaydetti.

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