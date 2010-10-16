-MEKSİKA'DA İŞÇİ TAŞIYAN HELİKOPTER DÜŞTÜ VERACRUZ (A.A) - 16.10.2010 - Meksika'nın güneydoğusunda, petrol işçilerini taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu ikisi pilot, uçaktaki 8 kişi hayatını kaybetti. Veracruz eyaleti sivil koruma yetkilisi, devlet petrol şirketiyle sözleşmeli bir şirketin çalışanı 6 işçiyi taşıyan helikopterin, Las Choapas kentine düşmeden önce alev aldığı yönünde görgü tanıklarının ifadeleri bulunduğunu söyledi. Kaza yerinde yanmış cesetlerin bulunduğunu kaydeden yetkililer, helikopterdeki olası arızanın nedeninin araştırıldığını belirtti.