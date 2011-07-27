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Dünya

MEKSİKA'DA HAPİSHANEDE SİLAHLI KAVGA CIUDAD JUAREZ (A.A)

27 Temmuz 2011 02:05

-MEKSİKA'DA HAPİSHANEDE SİLAHLI KAVGA CIUDAD JUAREZ (A.A) - 26.07.2011 - Meksika'nın en tehlikeli kentlerinden Ciudad Juarez'de bir hapishanede çıkan silahlı kavgada 17 tutuklu öldü. Ciudad Juarez Belediyesi sözcüsü, rakip gruplar arasında çıkan ve silahların da kullanıldığı çatışmada biri kadın, 16'sı erkek 17 kişinin öldüğünü bildirdi. ABD'nin Teksas eyaletine sınır olan kentte yerel Juarez kartel ile Meksika'nın en çok aranan adamı Joaquin Guzman'ın yönettiği Sinaloa karteli arasında uyuşturucu ticareti nedeniyle çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon, 2006 yılında iktidara gelmesinin ardından orduyu uyuşturucu kartellerini ezmesi konusunda harekete geçirmiş, geçen sürede dörtte biri Ciudad Juarez'de olmak üzere uyuşturucu ile bağlantılı şiddet olaylarında 40 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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