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Yaşam

MEKSİKA'DA GÜLDÜRME REKORU MEXICO (A.A)

21 Ekim 2010 21:09

-MEKSİKA'DA GÜLDÜRME REKORU MEXICO (A.A) - 21.10.2010 - Latin Amerikalı 300 palyaço, yoldan geçenleri güldürerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Meksika'nın başkenti Mexico'da, 15. Uluslararası Palyaçolar Toplantısı dolayısıyla düzenlenen rekor denemesinde, palyaçolar yoldan geçerleri 15 dakika güldürerek rekor kırdı. Palyaçolardan Meksikalı Tomas Morales, daha önceki rekorlarını 3'e katladıklarını belirtirken, "Pechiso" adıyla bilinen Salvadorlu palyaço, "Keşke bizi daha ciddiye alsalar. Sanatımız meslek olarak kabul edilmiyor. İş yasası tarafından korunmuyoruz, iş hayatımız genellikle hüzünle son buluyor" dedi.

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