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Dünya

Meksika'da gripten ölenlerin sayısı 60'a çıktı

13 Mayıs 2009 03:00

Meksika'da H1N1 virüsünün yol açtığı domuz gribinden doğrulanan ölü sayısının 60'a yükseldiği bildirildi.

Meksika sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının ise 2386'ya yükseldiği ve ülkede salgının şiddetindeki azalışın "sistematik" olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkenin kıyı kesimlerindeki tatil merkezlerinde turistler için "hiçbir risk" bulunmadığı kaydedildi.

Öte yandan, Belçika sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede ilk H1N1 virüs vakasının doğrulandığı bildirildi. Açıklamada, hastalığın bulaştığı kişi hakkında detay verilmedi.

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