Meksika'da grev yapan öğretmenlere polis sert müdahale etti

Meksika'nın başkenti Mexico City'de polis, Zocalo Meydanı'nda kamp kuran grevci öğretmenlere göz yaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale etti. Hükümetin, haftalardır meydanda bulunan protestoculara tanıdığı sürenin dolmasından sonra başlayan müdahale sonrasında onlarca kişi gözaltına alındı.

Meksika’da öğretmenler, Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto'nun onayladığı eğitim reformunda değişiklik yapılmasını istiyor. Başkent Mexico City’deki Zocalo Meydanı’nda kamp kuran öğretmenler, günlerdir taleplerinin yerine getirilmesi için grev yapıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, hükümet yetkilileri, Bağımsızlık Günü törenlerinin yapılacağı meydanın Cuma gününe kadar boşaltılmasını istemişti. Eylemcilerin çoğu meydanı terk etti. Ancak bazı eylemciler meydandan ayrılmayı reddetti.

‘Sendika yozlaştı’

Zırhlı araçlar ve helikopterler desteğindeki polisle, protestocular arasında meydanda ve meydana açılan sokaklarda başlayan çatışma saatlerce sürdü. Polisler, protestocuların çadırlarını dağıttı, eylemcilerin başlattığı küçük çaplı yangınlara müdahale etti ve bazı kişileri gözaltına aldı.

BBC Mexico City muhabiri Will Grant hükümetin meydanı boşaltma hedefine ulaştığını fakat, ülkenin en önemli meydanında çevik kuvvet ve zırhlı araçların oluşturduğu görüntünün, Pena Nieto'nun cumhurbaşkanı olarak ilk Bağımsızlık Günü'nde vermek istediği birlik mesajına uygun düşmediğini söylüyor. Hükümetin eğitim reformu öğretmenliğe başlama ve meslekte yükselişi bir dizi performans kriterine bağlıyor.

Bazı kesimler de öğretmenler sendikasının yozlaştığını ve atamalarda çok fazla söz hakkına sahip olduğunu savunuyor. Geçen hafta binlerce sendika üyesi Temsilciler Meclisi'nin onayını alan reformların yasalaşmasını engellemek için Senato'nun önünde dev bir gösteri düzenlemişti. Hükümet, sendikaların atamalar konusundaki geniş yetkilerinin az eğitimli öğretmenlerin daha yetkin öğretmenlerin önüne geçmesine neden olduğunu öne sürüyor.