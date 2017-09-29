Meksika’da gökten balık yağdı

Balıkların fırtınayla havaya çekildikten sonra yağmurla yere indiği düşünülüyor
29 Eylül 2017 02:26
Çeviri: Gonca Tokyol
Meksika’nın kuzeydoğusundaki Tamaupilas eyaletindeki Tampico kentinde gökten balık yağdı.
Tampiaco Sivil Savunma Ajansı yetkilileri de gökten yağmurun yanı sıra balık ‘yağdığını’ teyit etti. Facebook’ta gökten düşen balıkların fotoğraflarını yayınlayan ajans yetkilileri, “Tampiaco’da yaşanan ilginç olayda yağan hafif yağmurla birlikte gökten küçük balıklar da yağdı” notunu düştü.
Bilim insanları, antik zamanlardan beri gözlemlenen doğa olayına, fırtına sırasında havaya çekilen balıkların yağışla yere inmesinin sebep olduğunu düşünüyor.