Meksika'da domuz gribinden 75'inci ölüm

Meksika'da H1N1 virüsünün yol açtığı domuz gribinden bir kişinin daha hayatının kaybetmesiyle, ülke çapında bu hastalıktan ölenlerin sayısı 75'e yükseldi.



Sağlık Bakanlığı açıklamasında, yapılan tetkikler sonucu biri ölümle sonuçlanan 158 yeni domuz gribi vakasının doğrulandığı bildirildi.



Meksika'da doğrulanan toplam domuz gribi vakası sayısı 3892'ye çıkarken, hükümet hastalığın seyrinde gerileme olduğunu kaydediyor. Hükümet dünkü açıklamasında, ölümle sonuçlanan vakaların sadece 7'sinin, yeni grip türünün tespit edildiği ve acil tedbirlerin ilan edildiği 23 nisandan sonra görüldüğünü belirtmişti.

