Meksika'da domuz gribi mecliste!

Domuz gribi salgınının ortaya çıktığı Meksika'da milletvekilleri, hastalığın yayılmasının önlenmesi için alınacak tedbirlerin görüşüleceği oturuma ameliyat maskelerini takarak katıldı.



Kongrenin alt kanadı meclisin başkanı Cesar Duarte, "Alt kanatta 500 milletvekiliyiz ve azami dikkati göstermezsek hastalığı ülkenin tüm bölgelerine yayabiliriz" dedi.



Kongrenin girişinde doktorlar binaya girenleri kontrol ederek, girenlere ellerini yıkamalarını tembihliyor ve maske dağıtıyor. Milletvekillerinin, meclis personelinin yüzde 80'inden işe gelmemelerini istediği de bildiriliyor.



Turizmi de vurdu



Bu arada, dünyanın en popüler turistik merkezlerinden biri olan Meksika'da salgından korkan turistler otel rezervasyonlarını iptal ediyor.



Cruise gemileri, Cancun gibi Karaipler duraklarını turlarından çıkarırken, kara turları da iptal ediliyor.



ABD, Kanada ve Avrupa Birliği, 149 kişinin öldüğü Meksika'ya zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi uyarısında bulunmuşlar, Küba ise bu ülkeyle olan uçak seferlerini durdurmuştu.



Kanada tur operatörü Transat AT, Meksika'ya uçuşları 1 Haziran'a kadar ertelendiklerini belirtti. Cumartesi günü New York'tan Meksiko'ya yapılan bir uçak seferinde de uçağın neredeyse boş olduğu bildirildi.



Meksiko oteller birliğine göre, başkentteki otellerin yüzde 60'ı iptaller olduğunu bildirdi.



Normalde turist kaynayan başkentin tarihi merkezinde de son günlerde sadece bir avuç yabancı turiste rastlandığı belirtiliyor.



Bu arada ABD, şu ana kadar 64 domuz gribi vakası olduğunu bildirdi. Kanada da 7 yeni vaka ortaya çıktığını belirterek toplam vaka sayısının 13'e çıktığını duyurdu.

