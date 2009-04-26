Meksika'da domuz gribi: 81 ölü

Meksika Sağlık Bakanı Jose Angel Cordova, ülkede 13 Nisandan beri domuz gribinden öldüğü sanılan kişilerin sayısının 81 olduğunu açıkladı.



Cordova, düzenlediği basın toplantısında, bu 81 kişiden 20'sinin domuz gribinden öldüğünün doğrulandığını belirtti.



Bakana göre, Meksika genelinde 1324 kişi domuz gribi şüphesiyle tıbbi gözetim altında.



Domuz gribi nedeniyle başkent Meksiko'da okul, müze, kütüphane ve devlet tiyatrolarının kapatıldığını hatırlatan Cordova, okulların 6 Mayısa kadar, müze ve tiyatroların ise 1 hafta kapalı kalacağını açıkladı.



Hastalığın yayılmasını engellemek için bir süre kapalı ya da açık alanlarda gösteri düzenlenmemesini isteyen Cordova, hastalıktan ölenlerin büyük bölümünün 20 ila 45 yaşlarındaki kişiler olduğunu kaydetti.



Meksika Katolik Kilisesi de, bugün kiliselerde pazar ayinlerinin, hastalığın yayılmasını engellemek için yapılmayacağını açıkladı.



