Meksika'da cezaevinde isyan: 44 ölü

T24 - Meksika'nın kuzeyindeki bir hapishanede çıkan isyanda en az 44 kişi hayatını kaybetti.

İddialara göre, uyuşturucu çetesi mensubu iki karşıt grup cezaevinde taşlar ve el yapımı silahlarla birbirine girdi.

CNNTürk'te yer alan habere göre; ortalığın kan gölüne döndüğü cezaevinde en az 44 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı. Bazı mahkumların boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Yetkililer,çete ve uyuşturucu kartelleri arasındaki kontrolü ele geçirme çabasının hapishanelerde de dönem dönem ölümcül kavgalara neden olduğunu belirtiyor.

Geçtiğimiz ay da ülkenin Tamau-Lipas bölgesindeki bir cezaevinde isyan çıkmış, en az 31 kişi hayatını kaybetmişti.