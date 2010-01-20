Meksika'da cezaevinde çatışma: 23 ölü

Meksika'da bir cezaevinde iki rakip uyuşturucu çetesi arasında çıkan çatışmada 23 kişinin öldüğü bildirildi.



Ordu ve polis yetkilileri, kuzeybatıdaki Durango kentinin dışında bulunan cezaevinde çıkan çatışmaya Sinaola uyuşturucu karteliyle rakibi Gulf kartelinin silahlı kanadı Zetas'ın üyelerinin karıştığını söylediler.



Durango'daki ordu birliklerinin komutanı Moises Melo Garcia, ölen 23 kişinin tamamının mahkum olduğunu söyledi.

Cezaevinde 2025 kişinin kaldığı, çatışmada yaralananların da olduğu ifade edildi.



Uyuşturucu "savaşlarının" cezaevlerine kadar taşındığı Meksika'da 2006 yılının sonundan bu yana bu savaşlarda 17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.



