-MEKSİKA'DA BİR GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ MEXİCO (A.A) - 17.09.2010 - Meksika'nın kuzeyindeki Ciudad Juarez kentinde bir gazetecinin öldürüldüğü, birinin yaralandığı bildirildi. El Diario De Juarez gazetesinin internet sayfasında, gazete çalışanı 2 kişinin aracına kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığı, foto muhabiri Luis Carlos Santiago'nun öldüğü saldırıda ağır yaralı meslektaşının da hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Haberde, saldırganların kaçtığı da kaydedildi. Meksika, gazeteciler için dünyada en tehlikeli ülkelerde biri olarak biliniyor. Son 10 yılda 64 gazetecinin öldürüldüğü ülkede ağustos ayında basına özel bir koruma istenmişti.