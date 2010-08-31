-MEKSİKA'DA BARA SALDIRI: 8 ÖLÜ MEKSİKO (A.A) - 31.08.2010 - Meksika'da bir bara düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü. Yerel savcılık açıklamasında, ülkenin doğusundaki turistik Cancun kentindeki saldırının molotof kokteyliyle düzenlendiği belirtildi. Görgü tanıkları da, bir araçtaki 6 kişinin bara molotof kokteyli attığını gördüklerini aktardı. Aynı kaynaklar, 4'ü kadın 6 kişinin olay yerinde, 2 kişinin de hastanede öldüğünü belirtti. Saldırının uyuşturucu kaçakçılığı yapan Zeta çetesi tarafından düzenlendiği sanılıyor.