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Dünya

Meksika'da alarm kaldırıldı

Meksika'da domuz gribi alarmı 14 ay sonra kaldırıldı.

30 Haziran 2010 03:00

T24- Domuz gribinin geçen yıl ilk olarak patlak verdiği Meksika'da hükümet, domuz gribi alarmını 14 ay sonra kaldırdı.


Hindustan Times'ın haberine göre Meksika Sağlık Bakanı Jose Angel Cordova Villalobos, ilk can kaybının geçen mayısta verildiği salgını gözleyen Genel Sağlık Konseyinin oy birliğiyle aldığı kararla alarm durumu kaldırdıklarını açıkladı.


Villalobos, domuz gribi alarmının, Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Sağlık Örgütünün de görüşü alınarak kaldırıldığını belirtti.


Bakan, geçen ekimde hastalık yüzünden hastanelerde hala 216 kişi bulunduğunu, bu sayının 25 Haziranda 22'ye gerilediğini de söyledi.


Villalobos, H1N1/A virüsünün tamamen yok olmadığını, ancak çok az vaka bulunduğunu, alarm durumu kaldırılmasına rağmen tedbiri elden bırakmayacaklarını ve ellerinde hala 875 bin doz aşı olduğunu kaydetti.


2009 mayısında Meksika'da ortaya çıkan domuz gribi geçen yıl 11 Haziran'da pandemik olarak ilan edilmişti.


Hastalık, Meksika'da 1289 kişinin ölümüne yol açmış, 72 bin kişi de virüs kapmıştı. 

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