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Dünya

Meksika'da 9 kişinin cesedi bulundu

25 Nisan 2009 10:55

Meksika'da vurularak öldürülmüş 9 kişinin cesedi bulundu.

Guarro eyaleti polisi 5 erkeğin cesedinin Acapulco'yu Zihuatenejo'ya bağlayan otoyoldaki bir araçta bulunduğunu, el ve ayaklarının bağlı olduğunu bildirdi.

Acapulco'da, başından iki kurşunla vurulmuş bir erkeğin cesedi, kentin dışında da 3 kişinin cesedi bulundu.

Meksika'da, Devlet Başkanı Felipe Calderon'un 2006'da uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadele başlatmasından beri, uyuşturucuyla ilgili şiddet olaylarında 10 binden fazla kişinin öldüğü bildiriliyor.

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