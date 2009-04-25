Meksika'da 9 kişinin cesedi bulundu

Meksika'da vurularak öldürülmüş 9 kişinin cesedi bulundu.



Guarro eyaleti polisi 5 erkeğin cesedinin Acapulco'yu Zihuatenejo'ya bağlayan otoyoldaki bir araçta bulunduğunu, el ve ayaklarının bağlı olduğunu bildirdi.



Acapulco'da, başından iki kurşunla vurulmuş bir erkeğin cesedi, kentin dışında da 3 kişinin cesedi bulundu.



Meksika'da, Devlet Başkanı Felipe Calderon'un 2006'da uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadele başlatmasından beri, uyuşturucuyla ilgili şiddet olaylarında 10 binden fazla kişinin öldüğü bildiriliyor.

