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Dünya

Meksika 7,1'lik depremle sallandı

Meksika’da ana karadan 8 kilometre uzakta meydana gelen depremle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı

07 Temmuz 2014 18:29

Meksika’da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem, ülkenin güney kısımlarında hissedildi.

U.S. Geological Survey’in açıklamasına göre,  deprem kıyıya 8 kilometre uzakta Pasifik Okyanusunda gerçekleşti.

Ülkenin başkenti Mexico City’de şiddetli bir biçimde hissedilen deprem okyanusun 92,2 kilometre altında meydana geldi.

Yerel medyanın bildirdiğine göre, Meksika’nın Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde de şiddetli bir biçimde hissedilen deprem için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Depremin hasarları konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Yayımlanacak resmi rapordan sonra depremin can veya mal kaybına sebep olup olmadığı belli olacak.

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