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Dünya

Meksika’da 70 milyon yıllık dinozor kuyruğu fosili bulundu

Meksika'da 72 milyon yıl kadar önce yaşamış bir dinozora ait 50 omurgadan oluşan 5 metrelik eksiksiz bir kuyruk iskeleti bulundu

23 Temmuz 2013 14:40

 

Orta Amerika ülkesi Meksika'nın Coahuila eyaletinin kuzeyinde, 72 milyon yıl kadar önce yaşamış dev bir dinozora ait eksiksiz bir kuyruk iskeleti bulundu. Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nden yapılan açılan açıklamada, General Cepeda bölgesinde yürütülen kazı çalışması sırasında ortaya çıkarılan, 50 omurdan oluşan 5 metre uzunluğundaki kuyruğun, bir dinozora ait şimdiye kadar bulunmuş ilk eksiksiz kuyruk iskeleti olması bakımından önem taşıdığı bildirildi.

 

Türü henüz belirlenemedi

 

Açıklamada, hadrozorlar veya sorguçlu ve ördek gagalı dinozor türlerinde görülenlere benzer kuyruğun hangi türe ait olduğunun henüz belirlenemediği yer aldı. Kazı ekibinde yer alan Meksikalı paleontolojist Felisa Aguilar, 20 gün süren çalışma sonunda çıkardıkları kuyruk iskeletinin, 72 milyon yıl kadar önce yaşamış, 12 metre boyundaki dinozorun aşağı yukarı yarısını oluşturduğunu söyledi. Paleontologların, Meksika Ulusal Otonom Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri ortak kazı çalışmasında ayrıca kalça kemiklerine de rastlandı.

 

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