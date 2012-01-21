-Meksika'da 6,2 büyüklüğünde deprem MEXICO (A.A) - 21.01.2012 - Meksika'nın güneyinde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada depremin, yerel saatle 13.00'de (TSİ 20.47) yerin 66 kilometre altında meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, depremin merkez üssünün Meksika'nın Guatemala sınırı yakınındaki Chiapas eyaletine bağlı Mapastepec kentinin 57 kilometre güneybatısında, Büyük Okyanus üzerinde olduğu kaydedildi. Yetkililerden, depremde hasar meydana geldiğine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.