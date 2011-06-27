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Dünya

MEKSİKA'DA 60 KAÇAK GÖÇMEN KAÇIRILDI OAXACA (A.A)

27 Haziran 2011 11:57

-MEKSİKA'DA 60 KAÇAK GÖÇMEN KAÇIRILDI OAXACA (A.A) - 27.06.2011 - Meksika'nın güneydoğusunda kaçak olarak yolculuk eden 60 kadar göçmenin cuma günü silahlı kişiler tarafından kaçırıldığı açıklandı. Meksika'da dini bir merkezin yöneticisi peder Alejandro Solalinde, genellikle ABD'ye kaçak giriş yapanlar tarafından kullanılan bir yük treninden en az 69 kaçağın 12 kadar silahlı kişi tarafından Veracruz eyaletinde kaçırıldığını anlattı. Peder Solalinde, yük treninde 250 kadar kişi bulunduğunu ve silahlı kişilerin saldırısı sırasında bazılarının kaçmayı başardığını  belirtti. Veracruz eyaletinin kuzeyindeki Tamaulipas'ta geçen yıl Ağustos ayında 72 kaçak göçmen kaçırılmış ve katledilmişti. Yetkililer, cinayetleri uyuşturucu karteli Los Zetas'a mal etmişti.

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