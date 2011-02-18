-MEKSİKA'DA "ASKERİLEŞTİRMEYE" KARŞI GÖSTERİ MEKSİKO (A.A) - 18.02.2011 - Meksika'nın başkenti Meksika City'de yaklaşık 500 kişi şiddet eylemleri ve ülkenin "askerileştirilmesine" karşı gösteri düzenledi. "Askerileştirmeye ve şiddete dur" yazılı pankart taşıyarak Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'ne yürüyen göstericiler, burada mum yaktılar. "Askerileştirmeye hayır", "baskıya hayır" şeklinde sloganlar atan göstericiler ayrıca daha fazla okul ve hastane talebinde bulundular. Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon, dört yıl önce uyuşturucu kartellerine karşı başlattığı savaşta 50 binden fazla askeri devreye soktu. 4 yılda 35 bin kişi öldü.