T24 LogoT24 Logo
Dünya

MEKSİKA'DA "ASKERİLEŞTİRMEYE" KARŞI GÖSTERİ  MEKSİKO (A.A)

18 Şubat 2011 12:25

-MEKSİKA'DA  "ASKERİLEŞTİRMEYE" KARŞI GÖSTERİ  MEKSİKO (A.A) - 18.02.2011 - Meksika'nın başkenti Meksika City'de yaklaşık 500 kişi şiddet eylemleri ve ülkenin "askerileştirilmesine" karşı gösteri düzenledi. "Askerileştirmeye ve şiddete dur" yazılı pankart taşıyarak Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'ne yürüyen göstericiler, burada mum yaktılar. "Askerileştirmeye hayır", "baskıya hayır" şeklinde sloganlar atan göstericiler ayrıca daha fazla okul ve hastane talebinde bulundular. Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon, dört yıl önce uyuşturucu kartellerine karşı başlattığı savaşta 50 binden fazla askeri devreye soktu. 4 yılda 35 bin kişi öldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24