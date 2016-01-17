Meksika'da 20 tondan fazla uyuşturucu yakıldı

Meksika polisi, ülkenin kuzeybatısındaki Tijuana kentinde 20 tondan fazla uyuşturucuyu yakarak imhâ etti.

Al Jazeera'da yer alan habere göre; Meksika'nın kuzeybatısındaki Baja California eyâletinde bulunan Tijuana kentinde 20 tondan fazla uyuşturucu yakılarak imhâ edildi. Meksikalı yetkililer, imhâ edilen uyuşturucuların arasında marihuana, afyon, eroin, kokain ve metamfetamin bulunduğunu belirtti.

Meksikalı uyuşturucu çetesi lideri El Chapo-Bücür lakaplı Joaquin Guzman, 8 Ocak'ta yine yakalanmıştı. 13 yıl kaçak hayatı yaşadıktan sonra 23 Şubat 2014'te yakalanan Guzman, 12 Temmuz 2015'te tekrar kaçmıştı.

"Bir numaralı halk düşmanı"

ABD’nin kuzeyindeki Chicago kenti, on binlerce üyesi olduğu düşünülen Sinalao uyuşturucu çetesinin lideri Guzman’ı 2013’te ‘Bir Numaralı Halk Düşmanı’ ilân etmişti. Chicago en son 1930’da meşhur mafya lideri Al Capone’a aynı unvanı vermişti.

Guzman defalarca Forbes'un "Dünyanın En Güçlü 100 Kişisi" listesinde yer almıştı.

Guzman sevenleri tarafından zenginden alıp fakire veren bir figür olarak görülüyor. Guzman’ın 2014’te yakalanması, Sinaloa eyaleti’nin merkezi Culiacan’da sevenlerinin protesto gösterisine neden olmuştu.