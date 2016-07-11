Meksika Yüksek Mahkemesi: Esrar kullanımı temel insan hakkıdır

Meksika Yüksek Mahkemesi, esrar kullanımının temel insan hakkı olduğunu açıkladı. Mahkemenin bu kararı, kenevirin ülke çapında yasallaşmasına zemin hazırlıyor.

Gaia Dergi’de yer alan habere göre, mahkeme üyeleri dörde bir oy çokluğuyla esrar yasağına karşı karar vermiş oldu. Mahkeme, aynı zamanda kişilerin kenevir ekmesinin de aynı şekilde insan hakkı olduğuna kanaat getirdi. Yüksek Mahkeme esrar yasağının “kişinin özgür kişilik gelişimi hakkına zarar verdiğini” özellikle belirtti.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Uyuşturucu Politikaları Kurumu, bir basın açıklamasıyla kararı “Meksika’nın Yüksek Mahkemesi tarafından verilen bu karar, iki sebepten ötürü olağanüstü: Konunun insan hakları yönünden tartışılması ve "uyuşturucuyla savaştan en çok zarar görmüş ülkelerden birinden çıkması” şeklinde yorumladı.

Kurumun Amerika politikaları sorumlularından Hannah Hetzer’in açıklamalarına göre “Uruguay esrarı yasallaştıran ilk ülke oldu, Kanada’nın bunu takip etmesi bekleniyor, tedavi amaçlı esrar kullanımı Latin Amerika ve Karayipler’de giderek artıyor ve ABD’nin birkaç eyaletinde esrar yasal. Şimdi de Meksika’dan çıkan dönüm noktası niteliğindeki bu kararla görülüyor ki, Amerika kıtası açıkça dünyadaki kenevir reformuna öncülük etmekte.”

Bir hastanın başvurusu üzerine özel izin verilmişti

Geçtiğimiz aylarda, Meksika tıbbi esrarın Lennox-Gastaut Sendromu* geçirmekte olan bir hastanın ebeveynlerinin başvurusu üzerine kullanımına özel olarak izin vermişti.

Meksika yıllardır esrar ve diğer uyuşturucuların yasadışı olması nedeniyle yeraltı pazarına itilmesi sonucu güçlenen çete ve kartellerin istilası altında. Birçok insan esrarı serbest bırakmanın kartellerin kazancını düşürerek buna bağlı suç oranları düşüreceği konusunda hemfikir.

*Lennox-Gastaut Sendromu: Kişinin karışık nöbetler geçirdiği, tedavisi oldukça zor bir epilepsi türü.