Meksika sınırı 20 yaşındaki müdüre emanet

T24 - Meksika-ABD sınırındaki, uyuşturucu çetelerinin de aktif olduğu Guadalupe kentinin güvenliği artık 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisinden soruluyor.

Meksika'nın Guadalupe kentinin güvenliği 20 yaşında bir üniversite öğrencisine emanet edildi.



Uyuşturucu çetelerinin kontrolü altında bulunan şehrin yeni emniyet müdürü Marisol Valles, kentte huzuru silahla değil eğitim ve bilinçlendirme projeleriyle sağlamayı umuyor.



20 yaşındaki üniversite öğrencisi Marisol Valles, 10 bin nüfuslu Guadalupe kentinin yeni emniyet müdürü oldu. Valles bu görev için başvurma cesaretini gösteren ender kişilerden. Çünkü Meksika'nın en tehlikeli kentlerinden olan Guadalupe'de kontrol, uyuşturucu çetelerinin elinde.



Marisol'un suçla mücadelede kullanacağı yöntemse biraz farklı olacak. Yeni emniyet müdürü, gençlerin çetelere katılmasını önlemek için eğitim ve bilinçlendirme projelerine ağırlık verecek. Marisol çetelerden şu ana kadar her hangi bir tehdit almadığını da söylüyor. Kentte çetelerle savaşan polis memurları çoğu kez kaçırılıyor, ya da öldürülüyor. Daha bir hafta önce bir polis memuru vurularak öldürülmüştü.



Meksika'da 2006'dan bu yana uyuşturucu bağlantılı şiddet olaylarında yaşanan toplam can kaybı ise 30 bini buluyor.





