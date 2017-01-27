T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Meksika lideri Trump ile görüşmesini iptal etti

Meksika Devlet Başkanı Nieto, Meksika sınırına yapılması planlanan duvar tartışmaları nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump ile gelecek hafta Washington’da yapacağı görüşmeyi iptal etti.

27 Ocak 2017 00:50

Meksika ile ABD arasındaki duvar krizi tırmanıyor. Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD Başkanı Donald Trump ile gelecek hafta Washington’da yapacağı görüşmeyi, ABD-Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar nedeniyle iptal etti. Nieto, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "ABD Başkanı ile gelecek Salı günü için planlan görüşmeye katılmayacağımıza ilişkin Beyaz Saray’ı bilgilendirdik" ifadelerine yer verdi.

Nieto, Beyaz Saray’a iletilen bilgilendirme notunda Meksika'nın her iki ülkenin de yararına olacak anlaşmalar yapmak için ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduğunun vurgulandığını bildirdi.

Trump'ın Twitter mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, daha öncesinde Twitter üzerinden yaptığı "Meksika eğer acilen gerekli duvarın parasını ödemeyecekse görüşmeyi iptal etmek daha iyi olur" diye belirtmişti.

Trump, 3 bin 200 kilometrelik Meksika sınırına inşa edilmesi düşünülen tartışmalı projeye bir an önce başlanmasına onay veren kararnameyi, çarşamba günü imzalamıştı. Trump’ın kararnameyi imzalaması üzerine bir açıklama yapan Nieto, Meksika’nın asla böyle bir duvarın finansmanını üstlenmeyeceğini duyurmuştu.

ABD yönetimi proje ile yasadışı göç, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ile terör eylemlerini engellemeyi gerekçe gösteriyor.

İki liderin 31 Ocak’ta Washington’da görüşmesi bekleniyordu.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp, BD/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Meksika Devlet Başkanı Nieto MeksikaABD Başkanı Donald TrumpWashingtonABDDevlet Başkanı Enrique Pena Nieto ABD Başkanı Donald TrumpWashington&rsquo;daABD-MeksikaTwitterBaşkanıSalıBeyaz Saray&rsquo;ıBeyaz Saray&rsquo;a

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24