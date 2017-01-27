Meksika lideri Trump ile görüşmesini iptal etti

Meksika ile ABD arasındaki duvar krizi tırmanıyor. Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD Başkanı Donald Trump ile gelecek hafta Washington’da yapacağı görüşmeyi, ABD-Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar nedeniyle iptal etti. Nieto, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "ABD Başkanı ile gelecek Salı günü için planlan görüşmeye katılmayacağımıza ilişkin Beyaz Saray’ı bilgilendirdik" ifadelerine yer verdi.

Nieto, Beyaz Saray’a iletilen bilgilendirme notunda Meksika'nın her iki ülkenin de yararına olacak anlaşmalar yapmak için ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduğunun vurgulandığını bildirdi.

Trump'ın Twitter mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, daha öncesinde Twitter üzerinden yaptığı "Meksika eğer acilen gerekli duvarın parasını ödemeyecekse görüşmeyi iptal etmek daha iyi olur" diye belirtmişti.

Trump, 3 bin 200 kilometrelik Meksika sınırına inşa edilmesi düşünülen tartışmalı projeye bir an önce başlanmasına onay veren kararnameyi, çarşamba günü imzalamıştı. Trump’ın kararnameyi imzalaması üzerine bir açıklama yapan Nieto, Meksika’nın asla böyle bir duvarın finansmanını üstlenmeyeceğini duyurmuştu.

ABD yönetimi proje ile yasadışı göç, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ile terör eylemlerini engellemeyi gerekçe gösteriyor.

İki liderin 31 Ocak’ta Washington’da görüşmesi bekleniyordu.

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dpa/afp, BD/MK