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Dünya

MEKSİKA KÖRFEZİ'NİN BİR BÖLÜMÜNDE BALIK AVI NEW ORLEANS (A.A)

16 Ekim 2010 16:37

-MEKSİKA KÖRFEZİ'NİN BİR BÖLÜMÜNDE BALIK AVI NEW ORLEANS (A.A) - 16.10.2010 - Amerikalı yetkililer, Amerikan tarihinin en büyük deniz kirliliğinin meydana geldiği Meksika Körfezi'nin bir bölümünü yeniden balık avına açtı. Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), balık ve kabukluların tüketim riski oluşturmadığını gösteren testlerin ardından yeniden avcılığa açılan bölümün, Alabama ve Florida eyaletleri kıyıları açığında 17 bin 800 kilometrekarelik bir alanı kapsadığını, bu kararla federal suların toplam yüzde 30'luk bölümünün yeniden avcılığa açıldığını belirtti. Deepwater Horizon petrol platformu, 20 Nisandaki bir patlamayla batmış, 11 çalışan yaşamını yitirmişti. O günden sonra Meksika Körfezi'ne 4 milyon varilden fazla ham petrol akmasının ardından BP, deniz dibi seviyesindeki kuyunun ağzına bir kapak koyarak ve ardından kuyuyu çimentoyla doldurarak, 15 Temmuzda sızıntıyı durdurmayı başarmıştı. 

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