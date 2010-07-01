Meksika Körfezi'ni Alex fırtınası vurdu!

T24- Atlas Okyanusu’nda mevsimin ilk kasırgası ’Alex’, Meksika Körfezine ulaşırken, körfezdeki temizlik çalışmalarını önemli ölçüde engelleyerek, ham petrolü Louisiana, Alabama ve Florida’nın sahil kesimine sürüklüyor. Yetkililer, kasırganın temizlik çalışmalarının yapıldığı bölgenin uzağından geçmesinin beklendiğini, ancak yine de çalışmaların olumsuz etkilendiğini söyledi.



Merkezi Miami’de bulunan Amerikan Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, ’Alex’ kasırgasının gücünü artırdığı ve seviyesinin "2. kategori’ye çıktığı" ifade edilerek, kasırganın (dönme) hızının saatte 160 kilometreye kadar ulaştığı kaydedildi.



Açıklamada, 1995’teki June kasırgasından sonra bölgede ilk kez bu kadar şiddetli kasırga görüldüğü kaydedildi.



Saatte 17 km hızla ilerleyen kasırga Meksika’nın kuzey eyaletlerinden Tamaulipas kıyılarını vururken, bu bölgedeki balıkçı kasabalarında yaşayanlar evlerini terk ederek, bulabildikleri araçlarla iç kesimlere ulaşmaya çalışıyor.



Yetkililer, 7 balıkçı köyündeki yaklaşık 5 bin kişinin bölgeden uzaklaşmasının sağlandığını bildirdi. Yoğun yağışların bazı kesimlerde kara yolu ulaşımını engellediğini ifade eden ilk yardım görevlileri, bu bölgelerde kalanlara botlarla ulaşılmaya çalışıldığını kaydetti.



Eyalet sivil savunma görevlileri, Acapulco’da ahşap bir evin yoğun yağış ve güçlü rüzgar nedeniyle çöktüğünü, biri çocuk olmak üzere 3 kişinin bu olayda hayatını kaybettiğini söyledi.



ABD’nin Texas eyaletinde ise sahil kesimine yakın bölgelerde 100’ü aşkın ailenin sığınaklara yerleştirildiği yetkililerce ifade edildi.



Nikaragua, Guatemala ve El Salvador’da fırtına olarak görülen ve bu 3 ülkede 10 kişinin ölümüne neden olan Alex, dünden itibaren kasırgaya dönüştü, daha sonra da 2. kategori seviyesine çıktı.