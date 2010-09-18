Meksika Körfezi'ndeki kuyu bugün kapatılacak

T24 - İngiliz petrol şirketi BP iyi haberi verdi. Meksika Körfezi'ndeki ABD tarihinin en büyük deniz kirliliğine yol açan petrol kuyusunun bugün tamamen kapatılacağı açıklandı.



FOTOGALERİ İÇİN TIKLAYINIZ





Şirketten yapılan açıklamada, çevre felaketine yol açan MC252 kuyusunun bugün tamamen kapatılacağı belirtildi.



ABD'li yetkililer dün yaptıkları açıklamada, mühendislerin sonradan açılan tahliye kuyusunu hasarlı kuyuya bağlamayı başardıklarını kaydedilerek, böylece "bottom kill" adı verilen operasyon çerçevesinde, denizin 4 km altında petrol yatağının seviyesinde kuyuyu kapatmak için materyal ve çimento pompalama fırsatının doğduğunu bildirmişlerdi.



22 Nisan'da petrol platformunun bir patlamayla batmasından sonra Meksika Körfezi'ne yaklaşık 5 milyon varil ham petrol akmasının ardından BP, deniz seviyesindeki kuyunun ağzına bir kapak koyarak ve ardından kuyuyu çimentolayarak, 15 Temmuz'da sızıntıyı durdurmayı başarmıştı.



Ancak yetkililer, soruna nihai çözüm için "bottom kill" operasyonunun gerekli olduğunun altını çizmişlerdi.





