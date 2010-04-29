Meksika Körfezi'ndeki hampetrol yakılıyor

T24- Amerikan Sahil Güvenlik gemileri, Meksika Körfezi’nde devam eden petrol sızıntısının çevreye vereceği zararı azaltmak amacıyla kontrollü yangın çıkartıyor.
Askeri bir yetkili, kontrollü yangının Louisiana eyaletinin 32 kilometre açıklarında başlatıldığını bildirdi. Denize sızan petrolün yakılmasıyla Louisiana kıyılarının ve vahşi yaşamın korunması amaçlanıyor.
Petrol sızıntısına Meksika Körfezi’ndeki bir petrol arama platformunda meydana gelen patlama yol açtı.
Louisiana eyaletinin 67 kilometre açıklarındaki petrol arama platformu, yangından sonra denize günde 160 bin litreye yakın ham petrol salıyor. Petrol borusunun kopan kısmı denizin bin 500 metre derinliğinde bulunuyor.