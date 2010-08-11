-MEKSİKA KÖRFEZİ'NDE KASIRGA MOLASI NEW ORLEANS (A.A) - 10.08.2010 - Meksika Körfezi'nde, 20 Nisanda meydana gelen grizu patlamasından beri deniz tabanından petrol akıtan kuyunun temelli kapatılması için yürütülen çalışmalara tropik kasırganın yaklaşması nedeniyle 2-3 gün ara verildi. Deniz tabanından petrol akıtan kuyunun temelli kapatılması ve "son öldürme" işlemi için basınç alıcı yardımcı kuyunun açılması sürecinde, dün son 30 metreye gelinmişti. İngiliz British Petrolium (BP) ve Amerikan hükümeti mühendisleri, BP'nin Louisiana eyaletinin 80 kilometre güneyinde, ağzı deniz tabanında 1600 metre derinde olan kuyuyu ebediyen kapatma işlemi için 110 gündür büyük çaba harcıyor. Yardımcı kuyu ile kesişecek esas "Macondo" kuyusu, ağır çamur ve çimento basılarak temelli katılmaya çalışılıyor. Kuyu bugüne dek, bir aralar günde 100 bin varil olmak üzere tahmini toplam 784 bin ton petrol akıttı ve ABD tarihinin en büyük çevre felaketine yol açtı.