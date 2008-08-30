Meksika Körfezi'nde Gustav alarmı

Karayip Denizi'nde etkili olan ve Meksika Körfezi'ndeki ABD petrol tesislerini tehdit eden Gustav tropikal fırtınası, güçlenerek üçüncü derece kasırgaya dönüştü. ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, Küba'nın batısında etkili olan Gustav'ın hızı saatte 185 kilometreye çıktı. Küba'nın batı kıyılarında da alarma geçildi.



77 kişi öldü



Karayipler'de 77 kişinin ölümüne neden olan fırtına, ABD'nin Louisiana eyaleti açıklarında bulunan petrol ve doğal gaz platformlarının yoğun olduğu bölgeyi tehdit ediyor. Kasırganın, salı günü New Orleans kentinin batısında kalan karasal bölgeleri vuracağı tahmin ediliyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Gustav'ın 48 saat içerisinde dördüncü kategoriye yükseleceğini tahmin ediyor.



Kaçış devam ediyor



Fırtınanın yaklaştığı Meksika Körfezi'nde faaliyette bulunan şirketler işçileri tahliye etmeye başladı. Hollandalı Shell firması 400 kadar kişiyi tahliye ettiğini ve 270 kişiyi ise yakında tahliye edeceğini açıkladı. İngiliz petrol devi BP de bölgedeki çalışanlarını tahliye ettiğini bildirirken, Exxon Mobil tesislerini şiddetli rüzgar ve yağmura karşı güçlendirdiğini belirtti.



Açık denizlerde dünyanın en büyük sondaj şirketi Transocean da Meksika Körfezi'ndeki 11 sondaj kulesinden 5'inde çalışan 190 işçiyi tahliye ettiğini bildirdi. Şirketin bölgede 1500 çalışanı bulunuyor. Katrina ve Rita kasırgaları 2005 yılında Meksika Körfezi'nde 109 adet petrol platformu ve 5 sondaj kuyusunu harap etmişti.



Petrolü de yükseltti



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatı Gustav tropikal fırtınası yüzünden 117 doların üzerinde seyrediyor. Gece 2,56 dolar düşerek 115,59 dolara gerileyen ABD ham petrolünün varil fiyatı Ekim ayı teslimi bugün tekrar 1,44 dolar artışla 117,03 dolar oldu. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 1,20 dolar artarak 115,37 dolara çıktı.



Petrolün fiyatının artmasında Gustav tropikal fırtınasının ABD'nin petrol üretiminin yüzde 25 ve doğal gaz üretiminin yüzde 15'inin karşılandığı Meksika Körfezi'ndeki faaliyetleri olumsuz etkileyeceği kaygıları etkili oluyor.



Şiddetine göre kasırga kategorileri



1. Katagori



Rüzgar Hızı:119-153 km/s.

Sonuç: Zayıf ağaçlar ve yol işaretleinde hasar



2. Katagori



Rüzgar Hızı: 154-117 km/s

Sonuç: Binalarda pencere çatı hasarı



3. Kategori



Rüzgar hızı: 178-209 km/s

Sonuç: Binalarda yapısal hasar, zayıf duvarlar yıkılabilir. Büyük Ağaçlar ve işaretler devrilir.



4. Kategori



Rüzgar hızı: 210-249 km/s

Sonuç: Perde duvarlarda ciddi hasar, ciddi seviyede çatı hasarı. Tüm ağaçlar işaretler devrilir. Sahilden 10 km içeriye kadar olan alanın boşaltılması gerekebilir.



5. Kategori



Rüzgar Hızı: 250+ km/s

Sonuç: Hemen hemen tüm evler ve endistüriyel binalarda çatıların çökmesi. Tüm ağaç, tabela ve küçük evlerin tamamen yıkılması. 10-18 km'ye kadar yerleşim alanlarının boşaltılması gerekebilir. (Tempo24)