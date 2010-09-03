Meksika Körfezi'nde bir patlama daha

T24 - BP'ye ait kuyudan sızan petrolle büyük bir çevre felaketinin yaşandığı körfezde, üretim yapılmayan bir platformda patlama meydana geldi. Patlama sonrası çevre kirliliği ilgili çelişkili açıklamalar geliyor.







Meksika Körfezi'ndeki bir petrol platformunda patlama olduğu, 13 işçiden birinin yaralandığı, ölen olmadığı açıklandı.



Sahil muhafaza yetkilileri, patlamanın bir ticari helikopter şirketi tarafından tespit edilmesi üzerine olay yerine 7 helikopter, 2 uçak ve 4 teknenin sevk edildiğini söyledi.



Şu anda üretim olmadığı belirtilen Mariner Energy'nin sahibi olduğu platformun, nisan ayında meydana gelen patlamanın ardından körfeze petrol sızıntısının başladığı BP'ye ait platformun batı tarafında olduğu bildirildi.

Çevre kirliliği



Platformun sahibi Mariner Energy şirketinin sözcüsü Patrick Cassidy, bölge üzerinde havadan yapılan ilk incelemelerin ardından hiçbir hidrokarbür sızıntısının bildirilmediğini belirtti ve "şu an için durumun kontrol altında gibi göründüğünü" kaydetti.



Amerikan sahil koruma biriminin, platform görevlilerine dayanarak yaptığı açıklamada ise bölgede 1,5 kilometreden fazla uzunlukta petrol tabakası görüldüğü bildirildi.



Tabakanın yaklaşık 3 metre genişliğinde olduğu ve daha fazla petrol sızıntısı olmayacağı ümidi taşındığı kaydedildi.



Bir sahil koruma yetkilisi de, yangının kontrol altına alındığı ancak sönmediğinin kendilerine söylendiğini kaydetti.



