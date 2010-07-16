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Çevre

Meksika Körfezi’deki petrol sızıntısı durdu

ABD'nin Meksika Körfezi'nde BP'ye ait olan petrol platformu Deepwater Horizon'un aylar sonra ilk defa petrol sızıntısı durdu.

16 Temmuz 2010 03:00

T24 - ABD'nin Meksika Körfezi'nde BP'ye ait olan petrol platformu  Deepwater Horizon'un aylar sonra ilk defa petrol sızıntısı durdu.

Şirket, kuyunun ağzına taktığı yeni ağır kapakla sızan petrolü toplamayı başardı. 

Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısından kareler.

Meksika Körfezi'nin sızıntıdan sonra ki görüntüleri için tıklayınız.

Sistemin testinin sürdüğü açıklanırken, başarıya ulaşılması halinde petrol yüzeydeki tankerlere aktarılacak. Gelecek ay da petrol kuyusu tamamen kapatılacak. 

BP'nin araştırma-üretimden sorumlu Başkan Yardımcısı Kent Wells de, 73 tonluk yeni kapağın 1600 metre derinde deniz tabanındaki kuyu ağzına indirildiğini ve hampetrol püskürmesinin ilk kez kesildiğini açıkladı.

20 Nisan'da BP'nin işlettiği platforma meydana gelen patlamanın ardından günde binlerce varip petrol Meksika Körfezi’ne akıyordu.


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