Meksika Körfezi’deki petrol sızıntısı durdu

T24

Şirket, kuyunun ağzına taktığı yeni ağır kapakla sızan petrolü toplamayı başardı.Sistemin testinin sürdüğü açıklanırken, başarıya ulaşılması halinde petrol yüzeydeki tankerlere aktarılacak. Gelecek ay da petrol kuyusu tamamen kapatılacak.BP'nin araştırma-üretimden sorumlu Başkan Yardımcısı Kent Wells de, 73 tonluk yeni kapağın 1600 metre derinde deniz tabanındaki kuyu ağzına indirildiğini ve hampetrol püskürmesinin ilk kez kesildiğini açıkladı.20 Nisan'da BP'nin işlettiği platforma meydana gelen patlamanın ardından günde binlerce varip petrol Meksika Körfezi’ne akıyordu.